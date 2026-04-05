La tremenda sequía que cortó Facundo Colidio con el gol que convirtió en el triunfo de River ante Belgrano

Era hora. Facundo Colidio cortó su extensa sequía goleadora y anotó el segundo tanto de River en la victoria frente a Belgrano. El delantero no convertía desde el 19 de julio del año pasado, en la goleada por 4 a 0 ante Instituto. Esta noche, 261 días y 26 partidos después anotó, de cabeza, sacarse la mufa.

Colidio estaba desencontrado con el gol, como la mayoría de los delanteros de River, que en los últimos partidos comenzaron a cortar sus respectivas sequías. La del ex-Tigre era la más larga, ya que había iniciado en la segunda fecha del Torneo Clausura 2025.

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Pese a que había sido titular en la mayoría de los últimos partidos del segundo ciclo de Marcelo Gallardo, se le atragantaban los gritos al delantero surgido de las inferiores de Boca y eso lo llevó a ser uno de los apuntados por los hinchas, que lo silbaban cada vez que la voz del estadio mencionaba su nombre, como sucedió hoy nuevamente.

Sin embargo, cuando se jugaban 13 minutos del segundo tiempo del duelo ante Belgrano, el recién ingresado Juan Cruz Meza desbordó por el costado derecho y cuando quiso tirar el centro con su pierna hábil fue obstruido por Alexis Maldonado, pero le quedó servida para volver a tirarlo de zurda. El juvenil encontró la cabeza de Colidio que, la colocó contra el palo derecho de un Thiago Cardozo que poco pudo hacer.

UN GOL QUE NECESITABA: Facundo Colidio conectó de cabeza y puso la pelota junto a un palo en la victoria de River vs. Belgrano en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/HYiwW6zZGx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 5, 2026

"El jugador siempre tiene que estar tranquilo, tener muy claras las cosas y trabajar para el grupo. Si bien hacía varios partidos no convertía, yo por dentro estaba tranquilo porque sabía que a la larga las cosas se iban a dar. Hay que tener las cosas bien claras, siempre creer en uno mismo y nunca dejar de trabajar", explicó tras el partido.

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El delantero rafaelino de 26 años, que fue reemplazado por Juan Fernando Quintero poco después del gol y se fue aplaudido por los hinchas, convirtió su 28° tanto con la camiseta de River, con la que ya acumula 121 partidos.