River hoy: el Chacho Coudet quiere recuperar a dos de los jugadores más odiados por los hinchas

El parate por la Fecha FIFA le vino muy bien a Eduardo Coudet para seguir afinado detalles en su equipo más allá de las tres victorias en tres partidos. Por eso, el objetivo del "Chacho" en esta minipretemporada es recuperar a dos futbolistas que, desde hace muchos meses, vienen mostrando un muy bajo nivel y que están en la mira de los hinchas de River.

Se trata de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, dos delanteros que pasan por un muy bajo rendimiento desde el ciclo de Marcelo Gallardo. "Yo no miro documentos, nacionalidad ni nada, juega el que mejor está", dijo en DT en su primer contacto con la prensa como líder del banco millonario.

Entonces, aprovechando las ausencias varias por convocatorias, Coudet aprovechó los dobles turnos para probar un 4-3-3 que contó con Salas, Sebastián Driussi, el único que fue titular en los tres partidos con el "Chacho" al mando, y Colidio como tridente de ataque.

La intención de Coudet es brindarles minutos y apoyo a los dos para que recuperen su confianza, reviertan su situación con la gente y puedan ser importantes en este año de River. Salas logró, al menos, romper su mala racha y volvió a convertir después de más de cinco meses.