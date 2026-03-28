Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

¿PODRÁ?

River hoy: el Chacho Coudet quiere recuperar a dos de los jugadores más odiados por los hinchas

Avalado por las tres victorias conseguidas desde que asumió, el DT se puso como objetivo revalorizar a dos delanteros muy resistidos por su bajo nivel.

Redacción Depo

El parate por la Fecha FIFA le vino muy bien a Eduardo Coudet para seguir afinado detalles en su equipo más allá de las tres victorias en tres partidos. Por eso, el objetivo del "Chacho" en esta minipretemporada es recuperar a dos futbolistas que, desde hace muchos meses, vienen mostrando un muy bajo nivel y que están en la mira de los hinchas de River.

Se trata de Facundo Colidio y Maximiliano Salas, dos delanteros que pasan por un muy bajo rendimiento desde el ciclo de Marcelo Gallardo. "Yo no miro documentos, nacionalidad ni nada, juega el que mejor está", dijo en DT en su primer contacto con la prensa como líder del banco millonario.

Entonces, aprovechando las ausencias varias por convocatorias, Coudet aprovechó los dobles turnos para probar un 4-3-3 que contó con Salas, Sebastián Driussi, el único que fue titular en los tres partidos con el "Chacho" al mando, y Colidio como tridente de ataque.

La intención de Coudet es brindarles minutos y apoyo a los dos para que recuperen su confianza, reviertan su situación con la gente y puedan ser importantes en este año de River. Salas logró, al menos, romper su mala racha y volvió a convertir después de más de cinco meses.

Esta nota habla de:
1
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

2
BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata
Noticias

BTS en Argentina: precios, mapa y cuándo comprar entradas para sus shows en La Plata

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
La reacción de Maria Becerra al descargo de Emilia Mernes que tuvo el inesperado apoyo de Tini Stoessel
Noticias

La reacción de Maria Becerra al descargo de Emilia Mernes que tuvo el inesperado apoyo de Tini Stoessel

Últimas noticias de River