Giovanni Simeone tiene decidido volver a River: los factores que lo acercan

El Chacho Coudet llegó a la conclusión de que necesita un centrodelantero para el próximo semestre de River y el jugador apuntado es Giovanni Simeone.

Surgido en el Millonario, el hijo del Cholo podría volver a mediados de año si desde la dirigencia deciden cumplir con el pedido del flamante nuevo entrenador.

El propio futbolista quiere revancha en River y es un deseo suyo pegar la vuelta a sus 31 años y con una muy extensa trayectoria por la Serie A italiana.

Por otra parte, Simeone también manifestó de forma expresa en su entorno las ganas de volver a Argentina.

Torino pagó 6 millones de euros por su pase al Napoli. Desde el club de Turín manifestaron que, si el Millonario ejecuta un traspaso por montos similares a esa cifra, su arribo podría ser un hecho.