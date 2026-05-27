Se despidió con una alegría: tras la salida de Gustavo Costas, Racing superó a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana

Los tres puntos y nada más. La prematura eliminación en Copa Sudamericana eyectó a Gustavo Costas de su cargo, a pesar de tener contrato vigente hasta diciembre de 2028. Hoy, solo para cumplir, Racing cerró su participación en el certamen con una ligera sonrisa al superar 2-0 a Independiente Petrolero, sin mayores sobresaltos.

Por el contexto, pues se disputó a puertas cerradas por sanción al Cilindro, el choque copero tuvo mayores tintes de un partido de preparación. Ya sin un ídolo de la institución en el banco de suplentes, Sebastián Chirola Romero, entrenador de la Reserva, estuvo a cargo del primer equipo. Por esto, no sorprendió que hubo varios chicos tanto en los titulares como en los relevos.

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¿Del encuentro en sí? Un triunfo en donde el elenco alternativo impuso diferencias, cada vez que aceleró. Lo que estuvo cerca de realizar con Adrián Fernández, con un tiro en el poste, lo realizó con Vergara quien le puso el moño a una buena llegada a fondo de Ignacio Rodríguez. De no ser por su falta de efectividad, la diferencia en la etapa inicial hubiese sido mayor.

¡GOOOL DE RACING!



Luego de una gran acción de Nacho Rodríguez, Duván Vergara la esquinó para el 1-0 ante Independiente Petrolero.



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En el complemento, una buena sociedad entre Toto Fernández y Matko Miljevic culminó con una linda definición del ex Huracán. Pero el correcto encuentro tuvo una mancha con un infantil penal de Matías Escudero a Pinote. El propio punta se hizo cargo de la ejecución, donde Facundo Cambeses se hizo gigante y le ahogó el grito. A la espera de la sucesión de Costas, con Hernán Crespo picando en punta, los de Chirola consiguieron un triunfo muy poco celebrado.

¡QUÉ COMBINACIÓN Y QUÉ GOLAZO DE RACING!



Toto Fernández asistió a Matko Miljevic para el 2-0 ante Independiente Petrolero.



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