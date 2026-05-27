Ya clasificado, Rosario Central cayó ante Independiente del Valle y se le escapó el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores

Por la última fecha, y con la clasificación en el bolsillo, Rosario Central perdió 1-0 frente a Independiente del Valle y perdió la cima en el Grupo H de la Copa Libertadores 2026.

El merecido premio que se llevó Emiliano Buendía por convertir en la final el mejor gol de la Europa League

En un partido complicado, el conjunto local tuvo las mejores situaciones, aunque durante el primer tiempo se encontró con un Jeremías Ledesma que respondió bien en varias ocasiones. Por su parte, el Canalla se vio obligado a aguantar varios tramos y no pudo aprovechar un mano a mano en el que Enzo Copetti no definió bien.

Ya en el complemento, Justin Lerma avisó lo que iba a venir con un remate que se estrelló en el travesaño.

¡SE SALVÓ EL CANALLA! Justin Lerma sacó un gran remate que se estrelló en el travesaño. ¡ERA EL PRIMERO DEL PARTIDO ENTRE IDV Y ROSARIO CENTRAL!



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Finalmente, después de la falta de Guillermo Fernández sobre Daykol Romero, Junior Sornoza cambió penal por gol a los 18' y le dio la victoria al conjunto ecuatoriano.

MALA SUERTE: esta fue la falta de Pol Fernández sobre Romero para el penal que luego Sornoza cambió por gol.



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¡PEGÓ EL LOCAL! Junior Sornoza abrió el pie, venció a Conan Ledesma y anotó el 1-0 de IDV vs. Rosario Central.



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Con este resultado, Independiente del Valle igualó la línea de Rosario Central con 13 puntos, pero se ubicó como puntero gracias al desempate olímpico.

La pésima noticia que San Lorenzo recibió tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana

Ahora, el equipo Auriazul deberá medirse frente a uno de los primeros de las otras zonas. Este viernes, sabrá quién será su rival tras el sorteo de los octavos de final.