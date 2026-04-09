Rosario Central, con Di María en cancha, debutó en la Copa Libertadores y no pasó del empate con Independiente del Valle

Punto con gusto a poco para Rosario Central, quien jugó cerca de media hora con un hombre de más y que tuvo a Ángel Di María en su formación inicial, el cual debió conformarse con el 0-0 ante Independiente del Valle en su debut en la Copa Libertadores.

La Academia tuvo las mejores pero pecó de la falta de definición. La primera mitad fue bastante pareja, aunque el Canalla no estuvo muy cómodo en el campo. En ataque, por medio de Campaz en el sector izquierdo, generó algunos desbordes, pero no logró conectar con Alejo Véliz. El centrodelantero tuvo su chance con un disparo desde la puerta del área, aunque respondió Aldair Quintana.

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Los ecuatorianos, por su parte, no se quedaron atrás. No se achicó y, siendo paciente, inquietó en algunas oportunidades a Jeremías Ledesma. Llegó con claridad por medio de un remate de Carlos González que pasó cerca del palo derecho del arquero. Aunque, la más clara, la tuvo Enzo Giménez, pero el arquero de la visita le ahogó el grito.

El segundo tiempo mostró al local más adelantado, pero no logró terminar todas las buenas intenciones. El dominio se acrecentó luego de la infantil expulsión de Sornoza, luego de un manotazo en el rostro de Ovando. Desde ese momento todo de Central, quien contó con un disparo desviado de Véliz; dos remates y un testazo del colombiano, pero ambos bien respondidos por Quintana. Hasta el final, el Canalla intentó pero todo fue en vano porque la paridad fue la dueña del Gigante.