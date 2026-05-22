Tremendo: las duras sanciones que recibió Racing tras el partido ante Rosario Central
Tras la eliminación de Racing ante Rosario Central, Gonzalo Costas, Maravilla Martínez y Marco Di Césare fueron suspendidos.
Después de lo que fue la polémica eliminación de Racing ante Rosario Central en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 en Arroyito, se dieron a conocer las sanciones para los expulsados de la Academia.
Gonzalo Costas, Adrián Martínez y Marco Di Césare fueron los que vieron la roja en el partido ante el Canalla y tendrán que cumplir con las duras suspensiones.
En cuanto al hijo y asistente de Gustavo Costas, fue suspendido por ocho partidos después de insultar al árbitro Darío Herrera y tildarlo de "corrupto hijo de p..." luego de que haya expulsado a Di Césare por doble amonestación.
Por su parte, el defensor deberá cumplir una fecha de sanción tras haber sido expulsado en el partido.
Por último, Maravilla había recibido la roja directa a los 27 minutos del complemento por un cruce con Emanuel Coronel que provocó el llamado de Pablo Dóvalo desde el VAR y la posterior determinación del juez de expulsarlo. En consecuencia, el delantero no podrá jugar por dos jornadas.