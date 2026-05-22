Conmebol le puso fecha al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Si bien todavía falta una fecha para que se termine la fase de grupos, Conmebol dio un paso adelante y ya le puso fecha al sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

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A través de sus canales oficiales, el ente sudamericano confirmó que el evento se realizará el próximo viernes 29 de mayo en Asunción, a partir de las 12:00 del mediodía.

%uD83E%uDD29 ¡Todo listo! El viernes 29 de mayo será el sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/rIB9KMH1hk May 22, 2026

%uD83E%uDD29 ¡Todo listo! El viernes 29 de mayo será el sorteo de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/0xHTGNba5a — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 22, 2026

Allí no solo se confirmarán los choques de la próxima instancia en el máximo certamen, sino también los de 16avos de final en la Otra Mitad de la Gloria.

Hasta ahora, el certamen de mayor relevancia cuenta con nueve clasificados, entre ellos dos argentinos: Rosario Central e Independiente Rivadavia. Por otra parte, solamente River tiene su boleto asegurado entre los 16 mejores en la segunda competencia en importancia.

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Cabe recordar que, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, se reanudarán luego de que termine el Mundial 2026. Concretamente, los mata-mata comenzarán el 11 de agosto.