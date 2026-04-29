La bronca de "Cocoliso" González por no ser convocado por Alfaro a la Selección de Paraguay

Mientras se disputa la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Carlos González empieza a consolidarse como una de las grandes revelaciones del certamen. El delantero de Independiente del Valle es, hasta el momento, el goleador en soledad con cinco tantos en apenas tres partidos.

El ex atacante de Newell's Old Boys atraviesa un presente destacado en el torneo más importante de clubes de Sudamérica, lo que lo posiciona como una de las principales cartas ofensivas de su equipo en la fase de grupos.

En ese contexto, González no ocultó su ilusión de volver a ser considerado por la Selección de Paraguay, especialmente pensando en el camino hacia el Mundial. Sin embargo, también dejó en claro su decepción por la falta de contacto del cuerpo técnico.

Luego de la victoria 3-2 ante Libertad como visitante, el delantero reconoció ante los medios que aún no recibió ningún llamado de Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Albirroja.

A pesar de este escenario, el atacante paraguayo continúa enfocado en su rendimiento con Independiente del Valle, donde se ha convertido en una de las figuras del inicio de la Copa Libertadores y busca sostener su racha goleadora para seguir ganando protagonismo a nivel continental.

"Lamentablemente no me llamó. Después de esto no creo que me llame. No perdí las esperanzas, pero uno se da cuenta cuando alguien puede estar y creo que nunca me demostró eso y lo respeto", afirmó. "Estoy decepcionado porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y nunca me llamó ni para preguntar cómo estoy. Fui parte del proceso, arranqué en las primeras fechas de Eliminatorias y nunca más me llamaron. Tengo esa amargura porque quise demostrar de lo que era capaz en la Selección", agregó.

"Creo que uno trata de hacer lo mejor posible, pero soy consciente de que al no ser parte del proceso te hace pensar mucho, porque hay compañeros que están haciendo bien las cosas. Entiendo que el fútbol tiene estas cosas y Alfaro tiene a sus delanteros", cerró.