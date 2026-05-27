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SENSACIONES ENCONTRADAS

Silbidos para los grandes y apoyo para los pibes: así reaccionó el Monumental antes del duelo entre River y Blooming

Tras la caída en la final del Torneo Apertura, los hinchas de River recibieron de diferentes maneras a los jugadores antes del duelo frente a Blooming por la Copa Sudamericana 2026.

EBalmaceda

En River todavía se sienten las secuelas por haber perdido la gran final del Torneo Apertura 2026 frente a Belgrano y el Estadio Monumental habló en la previa del partido contra Blooming por la Copa Sudamericana.

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Tanto es así que, cuando la voz del estadio anunció la formación titular, los hinchas del Millonario reaccionaron de maneras diversas con cada futbolista.

Sin dudas, el más ovacionado fue el arquero Santiago Beltrán, que hace rato se ganó la titularidad y actualmente es uno de los puntos más altos del elenco que comanda Eduardo Coudet.

La cosa cambió cuando se escucharon los nombres de los que tienen más experiencia, como Lucas Martínez Quarta, Maximiliano Salas y Lautaro Rivero, quien quedó en la mira por el penal que cometió en Córdoba.

Ya clasificado, Rosario Central cayó ante Independiente del Valle y se le escapó el primer puesto de su grupo en la Copa Libertadores

No obstante, el trato fue muy diferente con los pibes que hoy aparecieron en banda en el once. De hecho, los aplausos en masa se los llevaron Juan Cruz Mesa, Lucas Silva, Tomás Galván, Facundo González y Joaquín Freitas.

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