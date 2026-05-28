Retiran la estatua de Lionel Messi en la India: cuál es el motivo

Duró poco, pero es preferible evitar una tragedia. Es que en diciembre de 2025, durante la gira denominada GOAT de Lionel Messi, se inauguró una estatua gigante en la India para homenajearlo, pero la misma será retirada porque presenta serios riesgos de colapso, según confirmaron las autoridades locales.

La estructura posee una altura de 21 metros, se ubica en una transitada ruta de Calcuta, en el estado de Bengala Occidental, y muestra al capitán argentino alzando la Copa del Mundo conseguida en Qatar 2022. A pesar de la enorme significación que tomó, los ingenieros del gobierno local advirtieron que la escultura se balancea con el viento, lo que aumenta las posibilidades de un hipotético accidente de gran dimensión.

"Retirar la estatua ha resultado más fácil de decir que de hacer. Planeamos retirarla lo antes posible", afirmó Sharadwat Mukherjee, legislador estatal de Bengala Occidental. Es más, como medida de prevención, varios trabajadores se encargaron de colocar enormes cuerdas alrededor de los hombros de la figura dorada, en pos de estabilizarla de manera provisoria y minimizar cualquier tipo de riesgo.

Si bien no se sabe qué es lo que se hará con la mencionada estatua, las autoridades no descartan reubicarla en otro sitio, aunque deberá analizarse seriamente por la dificultad que conlleva la operación. Por lo pronto, no solamente será retirada de su lugar original, sino también será desmontada para facilitar su manipulación.



