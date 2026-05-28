San Lorenzo elige nuevo presidente el sábado: conocé a los cinco candidatos

Este 30 de mayo no será un sábado más en la vida institucional de San Lorenzo. Pasado el trago amargo de la insólita e inesperada eliminación de la Copa Sudamericana 2026 en manos del ingnoto Recoleta, los socios del "Ciclón" elegirán al nuevo presidente del club en reemplazo de Marcelo Moretti, cuyo mandato finalizó de manera anticipada. Y hay cinco candidatos a sucederlo.

Uno es Marcelo Culotta, por Primero San Lorenzo, lista 1. Con amplio trayectoria dentro de la vida política del club, participó en la subcomisión del hincha desde 2006 hasta 2017, siendo una de las caras visibles en la lucha por la vuelta a Boedo en esos tiempos y uno de los primeros socios refundadores. Fue candidato a vicepresidente en 2007, 2010, 2012, 2013 y 2016, ejerciendo como vocal por la oposición entre 2012 y 2019 por "Cruzada x San Lorenzo".

En 2021 fundó "Orden y Progreso", agrupación con la cual obtuvo su mejor resultado electoral hasta la fecha salir segundo con el 28,59% de los votos en las elecciones del 2023. Tras ellas, volvió a ser parte de la Comisión Directiva, tiempo en el cual colaboró el voley y atletismo antes de su renuncia para forzar la acefalía que puso punto final al gobierno de Marcelo Moretti.

Sergio Costantino, por San Lorenzo en Marcha, lista 2, es el actual presidente del club al ser electo por la Asamblea Extraordinaria pocos días después de la acefalía que terminó el mandato de Moretti y venciendo en una ajustada definición a Matías Lammens. Es parte de la Comisión Directiva de manera ininterrumpida desde 2012, aunque su ingreso en la vida política de la institución se dió en 2010 dentro de la lista de Carlos Abdo.

A lo largo de sus ya 16 años ligados al club, ocupó diversos lugares previo a su asunción como presidente de la actual Comisión Directiva transitoria: sub intentende, intendente, pro tesorero y secretario, siendo parte de las listas ganadoras de Abdo, Lammens y Marcelo Tinelli (2019). En 2023 fue candidato a presidente por la lista "Por Amor a San Lorenzo", finalizando en el tercer puesto con 23,62% e ingresando a la CD por la segunda minoría. Además, es el actual Secretario del Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un poco más atrás en la pelea aparece Manuel Agote (Movete Boedo Movete, lista 3), quien fue parte de la agrupación "De Boedo Vengo", militando la vuelta a Boedo y siendo impulsar de reformas estaturas que blidan al club de convertirse en sociedad anónima deportiva. Fundó Movete Boedo Movete y llevó a la justicia por irregularidades en la gestión a miembros de la Comisión Directiva del periodo 2019-23, sumado a sanciones internas dentro del club. Su primera participación electoral fue en la Asamblea Extraordinaria a finales del 2025 como candidato a presidente.

Otro que está en la disputa es Nicolás Papasso (Nueva Generación, lista 4), empresario con su propia agencia de viajes, cuya única participación electoral hasta ahora en San Lorenzo fue en las fallidas elecciones de 2022, la cuales fueron suspendidas por la IGJ a pocos días de que tengan lugar. En ese entonces, apareció como candidato a vocal en la lista de Enrique Ronzoni, actual tesorero de la Comisión Directiva transitoria liderada por Costantino.

Cierra la lista César Francis (Volver a San Lorenzo, lista 5). Es el actual secretario administrativo de la Asociación Argentina de Tenis y con trayectoria en procesos legales de salvataje e impedir el remate de clubes como Ferro, Atlanta, Deportivo Español y Comunicaciones, fue parte de la Comisión Directiva de San Lorenzo entre 2013 y 2023 siempre como opositor con su agrupación "Volver a San Lorenzo". Viene de salir en el cuarto puesto en las elecciones del 2023 al cosechar 1786 votos, lo cual se tradujo al 10,92% del total.







