San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo tendrá este lunes un cruce clave cuando reciba al líder Vélez Sarsfield en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en el cual buscará un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores de la Zona A. El encuentro se jugará desde las 19.30 en el estadio Pedro Bidegain con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Facundo Tello.

El técnico Gustavo Álvarez ensayó tres modificaciones respecto del once del "Ciclón" que viene de imponerse a Deportivo Cuenca, y su idea es respaldar a quienes respondieron desde el banco en el último compromiso. En ese sentido, Matías Reali se perfila como titular tras su decisiva actuación con dos asistencias, mientras que Facundo Gulli ganaría un lugar en el mediocampo para aportar mayor dinámica. A su vez, Rodrigo Auzmendi regresaría al ataque desde el inicio para reforzar el peso ofensivo.

El probable equipo mantendría una base que empieza a consolidarse, con Nicolás Tripichio como una pieza a seguir en su nueva función y con Manuel Insaurralde como eje en la contención.

Enfrente estará el líder de la zona, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, quien no confirmó el equipo debido a que Manuel Lanzini arrastra una molestia muscular y será evaluado hasta último momento, al igual que Claudio Baeza, quienes son piezas habituales en el esquema del equipo de Liniers.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias de Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El partido entre San Lorenzo y Vélez por la jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT SPORTS PREMIUM. Este encuentro también se puede ver en vivo online a través de tu computadora, celular o Tablet por las plataformas digitales de Flow, DGO y Telecentro Play.