Boca se vestirá de manera especial para el partido decisivo ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores

Esta noche, Boca se jugará su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en un duelo decisivo frente a la Universidad Católica.

Boca está obligado a ganarle a Universidad Católica por la Copa Libertadores 2026: los antecedentes favorables

En ese marco, el Xeneize anunció una noticia especial respecto a la indumentaria que utilizará para recibir al elenco trasandino en La Bombonera desde las 21:30.

Tanto es así que, según anunció a través de sus redes sociales, el conjunto azul y oro saldrá a la cancha no con su uniforme titular, sino con una casaca homenaje.

El motivo es el aniversario de los 25 años desde que el equipo entonces dirigido por Carlos Bianchi ganó el máximo certamen en 2001 y se consagró bicampeón tras vencer a Cruz Azul.

A 25 años de un Bicampeonato inolvidable. %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99



Nueva camiseta Aniversario de Boca, ya disponible %uD83D%uDD17 pic.twitter.com/Tl4BcdXrTW — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026

Así las cosas, el diseño es similar a aquella, con el escudo en el centro del pecho y no a un costado, líneas amarillas que rodean el cuello y el torso y dos tonos diferentes de azul.

La camiseta es como un Dios %uD83D%uDC99%uD83D%uDC9B%uD83D%uDC99 pic.twitter.com/f5Dlk2wb92 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026

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De la presentación, que se dio a conocer con un video, participaron Leandro Paredes, Tomás Aranda y Santiago Ascacibar.