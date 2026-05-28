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CAMBIO DE LOOK

Boca se vestirá de manera especial para el partido decisivo ante la Universidad Católica por la Copa Libertadores

Antes de jugarse la clasificación en la Copa Libertadores 2026, Boca adelantó que esta noche se presentará una camiseta especial para jugar con la Universidad Católica.

EBalmaceda

Esta noche, Boca se jugará su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en un duelo decisivo frente a la Universidad Católica.

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En ese marco, el Xeneize anunció una noticia especial respecto a la indumentaria que utilizará para recibir al elenco trasandino en La Bombonera desde las 21:30.

Tanto es así que, según anunció a través de sus redes sociales, el conjunto azul y oro saldrá a la cancha no con su uniforme titular, sino con una casaca homenaje.

El motivo es el aniversario de los 25 años desde que el equipo entonces dirigido por Carlos Bianchi ganó el máximo certamen en 2001 y se consagró bicampeón tras vencer a Cruz Azul.

Así las cosas, el diseño es similar a aquella, con el escudo en el centro del pecho y no a un costado, líneas amarillas que rodean el cuello y el torso y dos tonos diferentes de azul.

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De la presentación, que se dio a conocer con un video, participaron Leandro Paredes, Tomás Aranda y Santiago Ascacibar.

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