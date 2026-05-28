Alivio para San Lorenzo: la Justicia desestimó el pedido de quiebra que solicitó el fondo suizo

Tras recibir un golpazo en el plano futbolístico al quedar eliminado de la Copa Sudamericana, San Lorenzo celebró hoy una gran noticia institucional: la Justicia desestimó el pedido de quiebra solicitado por el fondo suizo AIS Investment.

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La resolución fue dictada por el juez Guillermo Mario Pesaresi, titular del Juzgado Comercial N°22 de la Nación, quien planteó que el pedido que el órgano fiduciario hizo en octubre de 2025 podría constituir un "abuso del derecho".

Por otra parte, la medida fue argumentada con base en dos puntos centrales: el club no está en cesación de pagos y puede cumplir con sus obligaciones, mientras que también se indicó que el ente extranjero ya tenía en marcha un juicio ejecutivo, con lo cual no debería haber pedido el embargo.

Además, se declaró la inexistencia y la nulidad de todos los documentos que respaldaban la solicitud.

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Cabe recordar que el conflicto entre las partes se originó por un monto de 4,5 millones de dólares que AIS Investment destinó a la operación por la que Adolfo Gaich se fue al CSKA Moscú en 2020.