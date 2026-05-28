Boca perdió con la Universidad Católica y quedó afuera de la Copa Libertadores 2026

Boca fue una oda a la imprecisión y el apuro en su derrota por 1-0 con la Universidad Católica de Chile, que convirtió en su única llegada de peligro y quedó sin chances de jugar los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 luego del partido que disputaron esta noche, en la Bombonera, por la sexta y última fecha del grupo D.

El único gol de la noche fue convertido por el extremo Clemente Montes, de gran definición a los 33 minutos de la primera parte.

La derrota marca que el "Xeneize" cerró la fase de grupos sin ganar en sus últimos cuatro partidos, perdiendo tres de ellos, y no pudo meterse en octavos de final del certamen continental, al terminar tercero del grupo, por lo que jugará los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Por su lado, el conjunto chileno clasificó en la primera posición de la zona D, con 13 puntos, y escoltado por Cruzeiro de Brasil, que sumó 11 unidades, mientras que Barcelona de Ecuador culminó último, con tres puntos.

El primer acercamiento fue del local, en el segundo minuto del partido, con un tiro libre del volante Leandro Paredes y habilitó el cabezazo desviado del delantero Milton Giménez.

Cuatro minutos después, el extremo Exequiel Zeballos controló un centro desde la izquierda y sacó un remate con el empeine del pie izquierdo, que se fue abriendo y pasó cerca del ángulo derecho del arquero Vicente Bernedo.

En 21 minutos, el defensor Marco Pellegrino se adueñó de una pelota suelta dentro del área luego de un córner y disparó rápidamente, con una media vuelta que pasó cerca del poste derecho.

El conjunto chileno abrió el marcador a los 33 minutos, en su primera llegada de riesgo, luego de un gran contraataque asociado que terminó en un pase para el extremo Clemente Montes, que se perfiló en el borde del área y sacó un sablazo que pegó en el poste izquierdo del arquero Leandro Brey y cruzó la red.

Ya en la segunda parte, a los tres minutos, Zeballos recibió sobre el borde derecho del área grande y disparó fuerte, buscando el primer palo, aunque su tiro se fue alto.

A los 10 minutos, Giménez prolongó un centro hacia atrás para permitir que le llegue al enganche Tomás Aranda, que intentó peinar la pelota al arco aunque no le pudo imprimir fuerza a su cabezazo y se lo dejó en las manos a Vicente Bernedo.

Dos minutos después, el exjugador de Banfield Milton Giménez controló con el pecho, de espaldas al arco, e improvisó un remate de chilena, en lo que fue una buena idea sin la mejor resolución, ya que la pelota ganó altura y cayó por detrás del arco rival.

El "Changuito" Zeballos volvió a generar peligro en 21 minutos, cuando recibió por el costado derecho, cambió de ritmo para entrar al área y cruzó un derechazo rasante, que se fue ancho.

A los 27 minutos, el arquero Bernedo intentó descolgar un centro con una sola mano pero no pudo controlar la pelota y la dejó muerta en el área chica, permitiendo un remate de primera del volante Alan Velasco, que de todas formas pudo desviar con el cuerpo y el volante Jhohan Valencia despejó sobre la línea.

Diez minutos después, un centro con el borde externo del pie derecho de Paredes llegó a la cabeza del delantero Ángel Romero, que remató con fuerza pero poca precisión, por lo que su disparo terminó en manos de Bernedo.

En la única jugada que el "Xeneize" definió con efectividad, luego de un control con el muslo y posterior remate cruzado de Ángel Romero, el tanto del paraguayo fue anulado por fuera de juego, a instancias del juez de línea.

En 43 minutos de la segunda parte, un cabezazo del propio Ángel Romero se desvió en un defensor rival e ingresaba por el costado izquierdo de Bernedo, que tuvo una gran reacción y mucha frialdad para volver sobre sus pasos y detener la pelota en dos tiempos.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2026.

Grupo D.

Fecha 6.

Boca 0 - 1 Universidad Católica (Chile).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

VAR: David Rodríguez (Colombia).

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Milton Giménez, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia; Clemente Montes, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez, Cristian Cuevas; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Gol en el primer tiempo: 33m. Clemente Montes (U).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Alan Velasco por Ander Herrera (B), 18m. Ángel Romero por Marco Pellegrino (B); 29m. Daniel González por Cristian Cuevas (U) y Agustín Farías por Jimmy Martínez (U); 32m. Justo Giani por Clemente Montes (U); 33m. Miguel Merentiel por Milton Giménez (B); 43m. Matías Palavecino por Fernando Zuqui (U) y Diego Corral por Fernando Zampedri (U).