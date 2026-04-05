Atentos en la Selección Argentina: Lautaro Martínez volvió en el Inter y marcó un doblete para el líder de la Serie A

Después de las híbridas pruebas ante Mauritania y Zambia y a pocos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina contó con una buena noticia en las últimas horas. Es que el delantero Lautaro Martínez volvió a jugar en el Inter y tras dos meses de lesión, ratificó que el olfato goleador no lo ha perdido.

Con dos tantos, el primero al minuto de juego, el Toro fue clave en la victoria del Nerazzurro ante la Roma, para continuar como líder absoluto de la Serie A, a nueve puntos del Milan y diez del Napoli, sus inmediatos perseguidores con un partido menos.

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Tras 46 días fuera de las canchas por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, Lautaro marcó a los pocos segundos de juego y luego firmó su doblete (el tercero del equipo) para la victoria final por 5 a 2.

Lautaro en su primer minuto en las canchas.



VOLVIO EL TORO.pic.twitter.com/Y9OeWLUHel — Lautarismo (@LautaroM22_) April 5, 2026

Marcus Thuram recibió por derecha, encaró hacia el centro y metió un pase rasante para Lautaro Martínez, que irrumpió en el área y, con su sello, metió un derechazo que se clavó bien arriba del arco del conjunto capitalino.

Doblete de Lautaro ante Roma.



VOLVIO PARA PONER LA CASA EN ORDEN.pic.twitter.com/JJPKdOdsCD — Lautarismo (@LautaroM22_) April 5, 2026

Más tarde, con el equipo dirigido por Cristian Chivu arriba 2-1, el ex Racing volvió a aparecer para estirar la ventaja y sentenciar la historia. Tras otra gran acción de Thuram por la banda derecha, recibió en la puerta del área y, con un toque sutil, abrió el pie derecho para convertir su segundo gol de la noche.

Con su obra ya consumada y con el resultado casi sellado, el bahiense fue reemplazado a los 13 minutos del complemento y, como era de esperar, recibió la ovación del público que colmó el San Siro.

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A todo esto, el Toro culminó con hielo preventivo en su gemelo izquierdo, tras haber sufrido una molestia en la ida de los playoffs de la Champions League ante el Bodo Glimt de Noruega, lesión que no le debería impedir para finalizar el certamen italiano (restan siete fechas) y levantar un nuevo título como capitán del Inter. Al menos, las estadísticas lo conducen a eso en la previa de la Copa del Mundo.