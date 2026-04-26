La dramática jugada por la que Nico Paz fue hospitalizado a días de confirmarse su vuelta al Real Madrid

Nicolás Paz seguramente recordará durante mucho tiempo lo sucedido hoy domingo 26 de abril de 2024, ya que amaneció con la noticia que Real Madrid utilizará la respesca y lo que comenzó siendo una alegría enorme, terminó en preocupación cuando sufrió un tremendo golpe en la cabeza que lo sacó de la cancha durante la victoria del Como 1907 como visitante ante Genoa por la fecha 34 de la Serie A de Italia.

El equipo dirigido por Cesc Fabregas se impuso con tantos de sus delanteros Anastasios Douvikas y Assane Diao, pero a la media hora de juego todo el mundo se preocupó cuando Paz salió tremendamente conmovido de un escalofriante chocque de cabezas con Alessandro Marcandalli.

ATENCIÓN: por este DURÍSIMO choque de cabezas con Alessandro Marcandalli del Genoa, Nico Paz tuvo que ser reemplazado en el entretiempo en Como y hospitalizado por problemas en su vista.



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Si bien Nicolás Paz fue el primero en reincorarse, lo que sucedió unos diez minutos más tarde encendió las alarmas cuando el nacido en Tenerife, pero con nacionalidad argentina, se acercó al banco de suplentes gritando algo escalofriante: "No veo, no veo", decía el talentoso futbolista sobre el ojo derecho.

Si bien intentó llevar tranquilidad al aclarar que el volante "está mejor" reconoció que "no podía ver bien".

Los últimos reportes que llegan desde Italia indican que, tras someterse a una batería de estudios, el argentino fue dado de alta y pudo emprender el regreso a casa junto al resto de la delegación e inclusive llevó tranquilidad con una historia que subió desde su cuenta de Instagram.

La historia de Nicolás Paz que tranquiliza a todos los fanáticos del Como, del Real Madrid y de la Selección Argentina.

"Todo perfecto", afirmó el jugador desde sus redes sociales con una imagen en la que no se lo ve mal.