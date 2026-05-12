El impresionante récord del técnico de Gimnasia que pone en alerta River antes de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

River venció con sufrimiento a San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y casi sin descanso se verá las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final este miércoles a las 21.30 en el Monumental, con el objetivo no solo de pasar a semifinales sino de mostrar un funcionamiento que convenza a los hinchas. Sin embargo, el rival es un hueso duro de roer que viene de eliminar a Vélez y acaba de romper un récord en el fútbol argentino con décadas de antigüedad.

Ariel Pereyra, entrenador del Lobo, alcanzó su séptima victoria consecutiva en igual cantidad de partidos al mando del Lobo, algo que nadie más logró en este siglo con ningún otro club de Primera División.

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El récord pertenecía hasta el domingo a Mauricio Pellegrino, que en 2015 triunfó en sus primeros seis encuentros como director técnico de Independiente. En el siempre competitivo fútbol argentino, el récord del Pata cobra especial valor por hacerlo en un equipo que venía cabizbajo tras una victoria en seis fechas bajo las órdenes de Fernando Zaniratto y, además, por lograrlo siendo aún el entrenador interino.

La racha comenzó con una goleada frente a Camioneros por Copa Argentina en su debut y continuó con tres puntos cosechados frente a Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto, luego avanzaron otra ronda de Copa contra Acassuso y abrocharon el pase a playoffs ante Belgrano y Argentinos Juniors, para llegar a las siete victorias en el duelo con el Fortín.

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Pese a ser originalmente un DT de transición, los resultados lo respaldan y, considerando que el Tripero no pasa una buena situación financiera, Pereyra, que dirigía la Reserva, tiene un cuerpo técnico más barato que otras opciones en el mercado.