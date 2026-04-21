Mundial 2026: Lo que le falta a Messi y Cristiano Ronaldo para ser los máximos goleadores de las Copas del Mundo

El Mundial 2026 de la FIFA marcará la última gran oportunidad para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de agrandar su legado y perseguir un récord histórico que aún tiene dueño. El alemán Miroslav Klose lidera la tabla de goleadores históricos del torneo con 16 tantos, seguido por Ronaldo Nazário con 15.

En ese contexto, Messi llega con 13 goles en Copas del Mundo y necesita 3 para igualar a Klose y 4 para superarlo y convertirse en el máximo anotador de la historia. El argentino potenció sus números en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde marcó 7 goles y fue campeón, lo que lo dejó a tiro de la cima.

Por su parte, Cristiano Ronaldo suma 8 goles en Mundiales y está a 8 de alcanzar el récord y a 9 de superarlo, un desafío mucho más complejo en lo que será su despedida del torneo. Además, un dato clave marca su historial: todos sus goles fueron en fase de grupos, ya que nunca logró convertir en instancias de eliminación directa.

La carrera por este registro no se limita solo a estas dos leyendas. Kylian Mbappé, con apenas 12 goles en dos ediciones, ya igualó la marca de Pelé y se ubica entre los máximos artilleros históricos. A diferencia de Messi y Cristiano, el francés aún tiene varias Copas del Mundo por delante, lo que lo posiciona como un serio candidato a romper el récord en el futuro.

Con números claros y una última oportunidad en juego, la lucha por convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales de la FIFA promete ser uno de los grandes atractivos del próximo torneo.