Escándalo en la NBA: la tremenda batalla campal que terminó con cuatro jugadores expulsados y un camarógrafo herido

Caos total. Lo que parecía un partido más en la NBA terminó en un verdadero escándalo que cruzó todos los límites. Oklahoma City Thunder venció con claridad a Washington Wizards por 132-111, pero el resultado quedó en segundo plano tras la violenta pelea que derivó en cuatro expulsados y la intervención involuntaria de un camarógrafo en plena acción.

Todo empezó en los últimos segundos del segundo cuarto, cuando Jaylin Williams y Justin Champagnie protagonizaron un cruce en la línea de fondo. Fue una discusión típica, de esas que suelen terminarse rápido, pero esta vez no fue así. La tensión creció en cuestión de segundos, sumando jugadores y transformándose en un verdadero tumulto.

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El punto de quiebre llegó cuando Ajay Mitchell se metió de lleno en la disputa y encendió aún más la bronca y el clima enfurecido que había dentro de la cancha. Hubo empujones, forcejeos y, en medio del descontrol, varios protagonistas terminaron desbordando la cancha y cayendo sobre la primera fila. Ahí, sin poder evitarlo, un camarógrafo quedó atrapado debajo del grupo, obligando incluso a interrumpir la transmisión por unos instantes.

%uD83D%uDE31 SEÑORES Y SEÑORAS... ¡¡REVIVIÓ LA NBA DE LOS 90'S!! Impresionante TANGANA se vivió en Thunder vs. Wizards. Piña va, piña viene y pobre fotógrafo que quedó abajo de todo



%uD83D%uDFE5 Ajay Mitchell, Jaylin Williams, Cason Wallace y Justin Champagnie fueron EXPULSADOS pic.twitter.com/RAwyZO42EZ — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Con el partido descontrolado, los árbitros tomaron cartas en el asunto. John Goble explicó luego que Williams y Champagnie fueron expulsados por doble falta técnica, mientras que Mitchell y Cason Wallace también vieron la roja por agravar la situación en lugar de intentar calmarla.

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El episodio generó malestar en el entrenador Mark Daigneault, quien cuestionó los fallos tras dialogar con los árbitros en el descanso. "Estuve en desacuerdo con su juicio después de hablar con ellos y de ver las imágenes", sostuvo.