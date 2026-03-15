La frustración de Franco Colapinto a pesar de haber sumado su primer punto con Alpine en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y consiguió su primer punto con Alpine F1 Team, aunque tras la carrera se mostró autocrítico y molesto por los problemas que afectaron el rendimiento de su monoplaza.

La carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái tuvo como ganador al joven italiano Andrea Kimi Antonelli con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. El podio lo completaron los británicos George Russell con Mercedes y Lewis Hamilton con Ferrari.

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Franco finalizó en la 10° ubicación detrás de Sainz. 1-2 de Mercedes en la carrera asiática.



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Gran largada y estrategia arriesgada

Colapinto había partido desde el décimo puesto -luego de clasificar 12° y verse beneficiado por las bajas de Lando Norris y Oscar Piastri- y protagonizó una salida brillante que lo llevó a escalar rápidamente hasta el sexto lugar en la primera vuelta.

Incluso llegó a ubicarse segundo durante el período de safety car, tras apostar por estirar su primer stint y retrasar el cambio de neumáticos, una estrategia que lo mantuvo peleando en los puestos de adelante durante buena parte de la carrera.

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Por safety car y algunas paradas en boxes, Franco quedó en el segundo lugar detrás del líder Antonelli. 11/56 vueltas.



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Los daños en el auto que condicionaron su rendimiento

Tras la competencia, el piloto argentino explicó que los daños en el auto fueron determinantes para perder rendimiento en el tramo final.

"Obviamente fue bueno haber sumado puntos, pero estoy triste por cómo se dio. No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos que nosotros", señaló Colapinto.

"CON CARLOS SAINZ ME QUEDÉ BASTANTE CALIENTE. TENÍA UNAS GANAS DE PASARLO", Franco Colapinto y su BRONCA por terminar décimo y escalar más puestos.



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El argentino también detalló los problemas técnicos que sufrió su monoplaza de Alpine. "Teníamos mucho graining en el último stint y muchos daños en el piso. La parte trasera derecha quedó toda rota. Perdí mucha carga aerodinámica y eso me complicó muchísimo", explicó, luego del incidente provocado por Esteban Ocon que afectó su carrera.

Autocrítica y bronca por las oportunidades perdidas

A pesar del punto conseguido, Colapinto reconoció que las decisiones estratégicas y las circunstancias de carrera le dejaron un sabor amargo.

"Lo di todo, empujé todas las vueltas e hice una de mis mejores carreras. Cuando das todo y no salen las cosas te da más bronca", aseguró el argentino.

El próximo desafío: el GP de Japón

Pensando en lo que viene, Colapinto ya puso la mira en la próxima fecha del campeonato, el Gran Premio de Japón, que se disputará en el histórico Circuito de Suzuka.

"Ahora vamos con todo a Japón, otra pista nueva para mí. Ojalá podamos tener el auto en mejores condiciones y estar un poco más cerca en rendimiento", concluyó.