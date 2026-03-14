La FIA canceló los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita de la Fórmula 1

El conflicto bélico en Medio Oriente no para de escalar y, entre tantos ámbitos, impacta en el deporte. En ese sentido, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una tajante decisión sobre la Fórmula 1.

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Después de los trascendidos que se suscitaron en las últimas horas, el ente máximo del automovilismo mundial dispuso la cancelación de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita.

"Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión teniendo muy presente dicha responsabilidad. Seguimos esperando que reine la calma, la seguridad y una pronta recuperación de la estabilidad en la región, y mis pensamientos están con todos los afectados por estos recientes acontecimientos", expresó el presidente del órgano, Mohammed Ben Sulayem.

Por su parte, el titular de la F1, Stefano Domenicali, resaltó: "Si bien esta fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio".

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in... pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

La medida implica que el campeonato mundial de la categoría no contará con los circuitos agendados para las fechas 4 y 5 y finalizará el calendario total con 22 eventos debido a que "si bien se consideraron alternativas, no se realizarán sustituciones en abril".

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Además, una vez que finalice el presente Gran Premio de China, habrá un parate de cinco semanas hasta el comienzo del Gran Premio de Miami, pautado para el 3 de mayo.