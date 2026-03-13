Bombazo: la Fórmula 1 cancelaría los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita

La guerra que tiene como protagonistas a Estados Unidos, Israel e Irán no cesa y tiene implicancias políticas, económicas y sociales en todo el planeta. El deporte, en ese sentido, no está exento de consecuencias.

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A la incertidumbre por lo que sucederá con la Finalissima y la participación del seleccionado de la República Islámica en el Mundial 2026, la Fórmula 1 también tuvo repercusiones.

Tanto es así que, mientras se desarrolla el Gran Premio de Australia, varios medios europeos como Sky Sports y BBC informaron que es inminente la cancelación de las carreras en Bahrein y Arabia Saudita.

La máxima categoría del automovilismo mundial tendría tomada la decisión debido al conflicto bélico, aunque el anuncio oficial se daría durante el fin de semana.

Sin embargo, la novedad es que esos compromisos pautados para el domingo 12 y 19 de abril, correspondientes a las fechas 4 y 5 del campeonato, no se sustituirán.

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Es decir que el certamen solo tendrá 22 carreras en el calendario y habrá un parate de cuatro semanas sin acción desde la finalización del Gran Premio de Japón el 29 de marzo hasta el 3 de mayo, cuando se correrá el Gran Premio de Miami.