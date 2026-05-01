Nico Varrone quedó 6º en la clasificación del GP de Miami de la Fórmula 2

Nicolás Varrone tuvo un gran viernes en la Fórmula 2 y clasificó en la sexta posición del Gran Premio de Miami.

La tanda, de media hora de corrido para los 22 pilotos, inició con una vuelta veloz del brasileño Rafael Camara. En ese primer intento, el argentino se había puesto quinto con el monoplaza del Van Amersfoort Racing.

El segundo intento lo vio a Kush Maini ponerse adelante con un tiempo de 1:39.888. El piloto reserva de Alpine se quedó con la mejor marca, superando por apenas 33 milésimas al brasileño Camara. Y Varrone se ubicó sexto por detrás de Martinius Stenshorne, Alex Dunne y Gabriele Mini.

Con el argentino sexto, los pilotos iniciaron una tercera oportunidad de vuelta lanzada, con menos de dos minutos restantes en el tiempo de clasificación.

Sin embargo, una rotura de motor del auto de Stenshorne hizo que ese último intento de todos quedara sin efecto, dándole a Varrone ese sexto lugar en la clasificación.