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UN GRAN DÍA

Nicolás Varrone hizo podio en las 12 Horas de Sebring: gran actuación en el IMSA

Nicolás Varrone terminó tercero en la clase GTD PRO con Corvette tras una gran remontada. Resultado clave en un año que combina con la Fórmula 2.

Juan Riera
Juan Riera

Nicolás Varrone volvió a destacarse a nivel internacional y se subió al podio en una de las carreras más emblemáticas del automovilismo mundial: las 12 Horas de Sebring. El argentino finalizó tercero en la clase GTD PRO, en la segunda fecha del campeonato IMSA SportsCar Championship.

A bordo del Chevrolet Corvette Z06 GT3.R del equipo Pratt Miller Motorsports, Varrone compartió butaca con Tommy Milner y Nicky Catsburg en una competencia exigente disputada en el histórico trazado de Sebring, en Florida

.

Remontada, sanción y podio

Si bien no participó de la clasificación, instancia en la que Milner fue el encargado de manejar, Varrone tuvo un papel determinante durante la carrera, aportando ritmo y consistencia en los distintos relevos.

El Corvette #4 largó desde la octava posición y logró avanzar en el clasificador, incluso después de cumplir una sanción de drive through tras un incidente con un BMW M4 GT3.

En el tramo final, con Catsburg al volante, el equipo logró consolidar la remontada y asegurar un valioso tercer puesto en una prueba que se disputa desde 1952 y que forma parte de la historia grande de la resistencia.

Quién ganó en Sebring

La victoria en la clase GTD PRO quedó en manos del Porsche 911 GT3 del equipo Manthey Racing, mientras que el segundo lugar también fue para otra unidad de la marca alemana, que dominó la categoría.

Un resultado clave para Varrone

El podio toma aún más relevancia en un año particular para el piloto argentino, que combina su actividad en la Fórmula 2 con el campeonato IMSA.

Con el calendario europeo momentáneamente en pausa, Varrone aprovecha para mantenerse en ritmo en las competencias de resistencia, sumando experiencia y resultados de peso en escenarios de primer nivel.

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