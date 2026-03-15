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Los memes por el décimo puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de los primeros puntos de Franco Colapinto de Alpine en la Fórmula 1 tras salir décimo en el Gran Premio de China y postearon memes y reacciones. La ligó Esteban Ocon, se rieron de Flavio Briatore y hasta le agradecieron a Max Verstappen

Juan Riera
Juan Riera

Los usuarios de las redes sociales se hicieron de lo que sucedió con Franco Colapinto, que terminó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sumó su primer punto desde que está en Alpine, llenando de reacciones y memes X, ex Twitter.

Uno de los señalados fue Esteban Ocon, protagonista de un grave incidente con Colapinto, que le costó una penalización de diez segundos. También hubo agradecimiento para Max Verstappen, quien abandonó a bordo de su Red Bull y le permitió al argentino quedar en su top ten. Y como si fuera poco, también la ligó un poco Flavio Briatore, por su extrema protección al oriundo de Pilar.

 

Los memes del Gran Premio de China de Fórmula 1

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