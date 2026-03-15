Los memes por el décimo puesto de Franco Colapinto en el Gran Premio de China de Fórmula 1

Los usuarios de las redes sociales se hicieron de lo que sucedió con Franco Colapinto, que terminó décimo en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y sumó su primer punto desde que está en Alpine, llenando de reacciones y memes X, ex Twitter.

Uno de los señalados fue Esteban Ocon, protagonista de un grave incidente con Colapinto, que le costó una penalización de diez segundos. También hubo agradecimiento para Max Verstappen, quien abandonó a bordo de su Red Bull y le permitió al argentino quedar en su top ten. Y como si fuera poco, también la ligó un poco Flavio Briatore, por su extrema protección al oriundo de Pilar.

Los memes del Gran Premio de China de Fórmula 1

Los pibes yendo a agradecerle al redbull de Max para que Colapinto termine 10°: https://t.co/7lMobb6uFw pic.twitter.com/pU0GkHeMgY — BRIATORE SE AFANÓ TODA LA PLATA DE MERCADO LIBRE (@morcishax) March 15, 2026

Colapinto desde que Briatore lo felicitó

pic.twitter.com/cWz4hTSvPo March 15, 2026

No sé cómo termina la carrera. Franco hoy me hizo sentir lo mismo que Messi me hizo sentir ese día mirar la tele y no entender lo que estoy viendo. Gracias Colapinto. Valió la pena cada segundo despierto pic.twitter.com/URCgJphgZr — BRIATORE VIEJO VIAGRERO (@Santycjs23) March 15, 2026

Briatore debe estar babeando con la carrera de Colapinto pic.twitter.com/fc5Sz44JXO — Hamilton Bostero %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA (@HamiltonBostero) March 15, 2026

flávio briatore seeing colapinto in p2



pic.twitter.com/YGiR680cEC — katalie ¹ + %u2076³ (@dearnorrussell) March 15, 2026

O velho Flávio Briatore assim vendo que o Piastri tá passando uma barra na McLaren e o Colapinto e o Gasly pontuaram juntos em uma corrida pic.twitter.com/7qXmOLczVE — Lary%u1D9C%u02B3%u1DA0 (@l4rypjl) March 15, 2026

Briatore después de que Gasly y Franco Colapinto sumen puntos en China pic.twitter.com/yW3XsFcL0B — Dani (@dan_91m) March 15, 2026

Colapinto defendiendo a Ocon y Bearman %uD83E%uDD23 pic.twitter.com/1BFz40l1Bm — Franco D'Augero (@FrancoDAugero) March 15, 2026

Congratulations to Franco Colapinto for scoring his first point for Alpine.



All it took was a monkey %uD83D%uDC12 #p1 #chinagp #f1 pic.twitter.com/JX93aMKZ2v — F1 - F.R.I.E.N.D.S Edition (@F1_Friends_2023) March 15, 2026

así estoy desde que termino la carrera... nunca desconfíe de vos franco colapinto %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/gKyu3RRYux — miaa (@miaaswift_) March 15, 2026

La vida despues del punto de Colapinto pic.twitter.com/VYgNyT63zW — Franco_07%u2B50%uFE0F©%uFE0F©%uFE0F (@Franco_cacc17) March 15, 2026

FRANCO COLAPINTO HIZO UN PUNTO pic.twitter.com/U5xQoGCR8G — genaro %uD83E%uDDA2 (@vernorant) March 15, 2026

Colapinto en la segunda vuelta. pic.twitter.com/PANe26KeAs — Kullervo (@Kullervo26) March 15, 2026

MAX SACRIFICANDOSE POR COLAPINTO pic.twitter.com/o4y3oclT9z — Stephan (@kiwimelonn) March 15, 2026

DENLE LA CIUDADANÍA CHINA A FRANCO COLAPINTO pic.twitter.com/UQujzvHNDL — agos%u2605%u2060 (@ygpeony) March 15, 2026

Colapinto cargando con la emoción del Gp de China %uD83E%uDD23 pic.twitter.com/dXNxFdId1A — Monejita%uD83D%uDC2E (@monejita_) March 15, 2026