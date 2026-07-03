¡Argentina a octavos! Cuándo juega con Egipto y qué rivales puede enfrentar en el cuadro

La Selección Argentina enfrentará a Egipto el próximo martes 7 de julio, desde las 13 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará en el Atlanta Stadium y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde podría medirse con Suiza, Colombia o Ghana.

El equipo de Lionel Scaloni seguirá la fase eliminatoria frente al conjunto africano, luego del triunfo de este viernes ante Cabo Verde. En caso de avanzar, jugará los cuartos de final el 11 de julio ante el vencedor de la llave entre Suiza y el ganador del cruce que aún deben disputar Colombia y Ghana.

Si logra meterse entre los cuatro mejores del certamen, Argentina disputará la semifinal el 15 de julio. Allí podría cruzarse con Brasil, Noruega, México o Inglaterra, dependiendo de cómo se resuelvan esos enfrentamientos.

En caso de superar todas esas instancias, la gran final se jugará el 19 de julio. Del otro lado del cuadro aparecen seleccionados como Francia, España, Portugal, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Marruecos y Paraguay, cualquiera de los cuales podría convertirse en el último rival de la Albiceleste en busca de un nuevo título mundial.