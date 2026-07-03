Con mucho sufrimiento, Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue y pasó a octavos de final del Mundial 2026

En Miami, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde con mucho sufrimiento en los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste recibió 2 veces el empate del equipo africano, pero lo pudo sacar adelante para pasar a octavos.

O JUREMOS CON GLORIA MORIR



El himno de Argentina retumbó en todos los rincones del estadio de Miami en la previa del partido ante Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N8lEqj6iGv — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

MESSI TUVO EL PRIMERO: a los 14 minutos del primer tiempo, el capitán definió cruzado y la pelota pasó por al lado del palo derecho.

MESSI YA AVISÓ



El capitán de Argentina tuvo la primera del partido, pero el remate pasó desviado al arco de Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kWRgifdMdu July 3, 2026

GOL DE ARGENTINA: Lionel Messi la controló tras un pelotazo largo y le rompió el arco a Vozinha para abrir el marcador a los 28 del PT.

¡GOL DE ARGENTINA! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Control y golazo de Leo Messi para abrir el marcador



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ARGENTINA TUVO EL SEGUNDO: sobre el final del PT, Enzo Fernández probó un disparo de afuera del área que atajó el arquero.

VOZINHA LE NEGÓ EL 2-0 A ARGENTINA



Enzo Fernández intentó un remate desde la medialuna, pero el arquero de Cabo Verde logró tapar el tiro.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/0CDeb4YD3s — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

INTENTÓ CABO VERDE: en el arranque del segundo tiempo, Duarte remató de afuera del área y el Dibu contuvo el tiro.

EL DIBU ESTUVO ATENTO



Martínez se quedó con el balón tras el potente remate de Duarte que buscó el empate.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VwL2JRx0IT — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

GOL DE CABO VERDE: a los 59 minutos del ST, Duarte convirtió tras un fuerte tiro cruzado desde la izquierda.

Gol de Cabo Verde %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFB Duarte se filtró en el área y definió cruzado



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IMPRESIONANTE LO QUE ATAJÓ VOZINHA: a los 73 minutos del ST, Messi intentó sorprender desde el tiro libre, pero el arquero estuvo atento para sacar el remate.

¡ATAJADA DE VOZINHA! %uD83E%uDDE4 Leo aprovechó la distracción del arquero y tuvo el segundo de tiro libre



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POLÉMICA: toda argentina pidió mano de Pico

¿HUBO MANO DE PICO?



Toda Argentina reclamó esta jugada en el área de Cabo Verde.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JKFYClxnoP — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

GOL DE ARGENTINA: en el comienzo del alargue, Licha Martínez convirtió con un fuerte remate proveniente del rebote de un córner.

¡GOL DE ARGENTINA! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Golazo de Lisandro Martínez para darle la clasificación a la Argentina



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IMPRESIONANTE GOL DE CABO VERDE: a los 104, Cabral metió un gol infernal desde afuera del área.

¡GOL DE CABO VERDE! %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDFB Golazo de Cabral para empatar el partido



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GOL DE ARGENTINA: a los 110, Cuti Romero convirtió de cabeza tras un córner.

¡GOOOL DE ARGENTINA! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Cuti Romero a 10 minutos del final ponete el gol de la clasificación



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