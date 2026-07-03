Con mucho sufrimiento, Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en el alargue y pasó a octavos de final del Mundial 2026
En Miami, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026.
En Miami, la Selección Argentina le ganó 3 a 2 a Cabo Verde con mucho sufrimiento en los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste recibió 2 veces el empate del equipo africano, pero lo pudo sacar adelante para pasar a octavos.
MESSI TUVO EL PRIMERO: a los 14 minutos del primer tiempo, el capitán definió cruzado y la pelota pasó por al lado del palo derecho.
GOL DE ARGENTINA: Lionel Messi la controló tras un pelotazo largo y le rompió el arco a Vozinha para abrir el marcador a los 28 del PT.
ARGENTINA TUVO EL SEGUNDO: sobre el final del PT, Enzo Fernández probó un disparo de afuera del área que atajó el arquero.
INTENTÓ CABO VERDE: en el arranque del segundo tiempo, Duarte remató de afuera del área y el Dibu contuvo el tiro.
GOL DE CABO VERDE: a los 59 minutos del ST, Duarte convirtió tras un fuerte tiro cruzado desde la izquierda.
IMPRESIONANTE LO QUE ATAJÓ VOZINHA: a los 73 minutos del ST, Messi intentó sorprender desde el tiro libre, pero el arquero estuvo atento para sacar el remate.
POLÉMICA: toda argentina pidió mano de Pico
GOL DE ARGENTINA: en el comienzo del alargue, Licha Martínez convirtió con un fuerte remate proveniente del rebote de un córner.
IMPRESIONANTE GOL DE CABO VERDE: a los 104, Cabral metió un gol infernal desde afuera del área.
GOL DE ARGENTINA: a los 110, Cuti Romero convirtió de cabeza tras un córner.