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FINAL DE INFARTO

Por penales, Egipto venció a Australia y pasó a los octavos de final del Mundial 2026

Después del 1-1 en el tiempo regular, Egipto venció a Australia por penales y pasó a los octavos de final del Mundial 2026.

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Después del empate 1-1 en el tiempo regular, Egipto venció a Australia por penales y pasó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los egipcios ganaban desde temprano de la mano de Ashour, pero un gol en contra de Hany mandó las cosas a los penales. Así, después del alargue, los africanos fueron más certeros en desde los 12 pasos.

Ahora, Egipto espera por el ganador entre la Selección Argentina y Cabo Verde en los octavos.

EL RESUMEN DE EGIPTO VS. AUSTRALIA

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