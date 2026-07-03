Por penales, Egipto venció a Australia y pasó a los octavos de final del Mundial 2026

Después del empate 1-1 en el tiempo regular, Egipto venció a Australia por penales y pasó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Los egipcios ganaban desde temprano de la mano de Ashour, pero un gol en contra de Hany mandó las cosas a los penales. Así, después del alargue, los africanos fueron más certeros en desde los 12 pasos.

Ahora, Egipto espera por el ganador entre la Selección Argentina y Cabo Verde en los octavos.

EL RESUMEN DE EGIPTO VS. AUSTRALIA

¡EGIPTO ELIMINÓ A AUSTRALIA!



Hossam Abdelmaguid marcó el penal decisivo y los Faraones están en la ronda de octavos de final tras quedarse con la tanda por 4-2 ante los Socceroos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nunhJVKoNk July 3, 2026

LO EMPATÓ AUSTRALIA



Centro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V7POxZ21fq — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026