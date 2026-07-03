FINAL DE INFARTO
Por penales, Egipto venció a Australia y pasó a los octavos de final del Mundial 2026
Después del 1-1 en el tiempo regular, Egipto venció a Australia por penales y pasó a los octavos de final del Mundial 2026.
Después del empate 1-1 en el tiempo regular, Egipto venció a Australia por penales y pasó a los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Los egipcios ganaban desde temprano de la mano de Ashour, pero un gol en contra de Hany mandó las cosas a los penales. Así, después del alargue, los africanos fueron más certeros en desde los 12 pasos.
Ahora, Egipto espera por el ganador entre la Selección Argentina y Cabo Verde en los octavos.