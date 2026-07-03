El Cholo Simeone habló del futuro de Julián Álvarez: "Se va a resolver"

El Cholo Simeone rompió el silencio sobre Julián Álvarez en medio del revuelo que generó su pedido de salida del Atlético Madrid: "Es el mejor jugador que tenemos. Las cosas se van a resolver como siempre se han resuelto en la vida."

El Cholo fue directo al describir el lugar que ocupa el delantero en su proyecto: "Es el jugador que tenemos pensado para generar juego alrededor suyo".

"Es un futbolista extraordinario, sus números hablan por sí solos. Ha tenido una continuidad muy buena, ha generado cosas muy buenas dentro del equipo. Yo no puedo decir nada más porque se ha comportado bien como persona. Es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre, para el bien del equipo", agregó.

Sobre el cruce con la Araña durante su visita a Giuliano, el entrenador reveló los detalles: "Lo crucé, estuvimos charlando sobre su momento, de cómo estaba del tobillo, y de la importancia que tiene para el equipo. Me dijo que ya está muy bien, al cien por ciento."

Simeone también dejó en claro cuál es el mejor camino para su jugador en medio de toda la especulación sobre su futuro: "Lo mejor que puede hacer es centrarse en el partido. No pensar en todas estas cosas que obviamente salieron y que no le generen confusiones. Las cosas se van a resolver, como siempre se han resuelto en la vida."