El comunicado del Real Madrid para desmentir un supuesto interés por Enzo Fernández

El Real Madrid salió a desmentir públicamente cualquier gestión para incorporar a Enzo Fernández en el actual mercado de pases, en una respuesta inusual a los rumores que circulaban en las últimas horas.

A través de un comunicado oficial, la institución española fue categórica al afirmar que "no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación" del volante del Chelsea, y remarcó que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

El origen de la versión

La aclaración llegó después de que Javier Pastore, exfutbolista de la Selección argentina y actual representante de Enzo Fernández, reconociera que el entorno del jugador evalúa alternativas para una eventual salida del club inglés, y mencionara al Real Madrid entre los interesados. "Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club", declaró Pastore durante un evento de la AFA en Miami, y agregó que a Enzo "le encanta Madrid", donde tiene "muchos amigos" y una estrecha relación con Julián Álvarez.

La respuesta del club español

En su comunicado, el Real Madrid expresó además "su máximo respeto" por Enzo Fernández, a quien definió como "un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas", y remarcó que mantiene "una excelente relación institucional" con el Chelsea. La entidad explicó que, "por los principios de lealtad institucional" que la caracterizan, consideró necesario "desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad".