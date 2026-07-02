La Corte Suprema dejó firme la sanción contra Alejandro Nadur por la venta de Wanchope Ábila a Boca

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sanción disciplinaria que el Club Atlético Huracán le aplicó a su expresidente Alejandro Nadur por la venta de Ramón "Wanchope" Ábila a Boca Juniors. De esta manera, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por el exdirigente y confirmó la suspensión que había sido resuelta por los órganos internos del club.

El conflicto se originó por una operación realizada en septiembre de 2019. Según la investigación interna de Huracán, Nadur acordó con Boca la venta del 50% restante del pase de Ábila por 1.950.000 dólares, pese a que existía un acuerdo previo que contemplaba el pago de 4 millones de dólares o el regreso del delantero al club si no era transferido antes de enero de 2020.

Nadur sostuvo durante todo el proceso que la operación fue transparente y beneficiosa para Huracán. Además, argumentó que el futbolista no tenía intención de regresar al club y que aceptó un monto menor para evitar un conflicto mayor.

Sin embargo, en marzo de 2020 el Tribunal de Honor de Huracán consideró que había incurrido en una falta grave y le aplicó una suspensión de seis meses, sanción que luego fue ratificada por la Asamblea de Representantes.

Tras agotar las instancias internas, el exdirigente acudió a la Inspección General de Justicia y posteriormente a la Cámara Civil, aunque ambos organismos rechazaron sus planteos.

Finalmente, la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso de queja presentado por Nadur por considerarlo inadmisible, dejando firme la sanción impuesta por Huracán.