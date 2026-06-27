La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua para una mujer que asesinó a golpes a su bebé en Ostende

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a prisión perpetua contra Claudia Alejandra Ayala por el asesinato de su hijo de un año y nueve meses ocurrido en 2015, en la localidad bonaerense de Ostende. Con esta decisión, el máximo tribunal rechazó el último intento de la defensa para revertir la sentencia.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible el recurso presentado contra la condena dictada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo con la causa, el crimen ocurrió entre el mediodía del 17 de octubre y la medianoche del 18 de octubre de 2015, en el partido de Pinamar. La investigación determinó que Ayala provocó la muerte de su hijo Benjamín, quien no contaba con documento de identidad, mediante un golpe en la cabeza que le ocasionó un traumatismo de cráneo con fractura de la base. Luego le provocó una asfixia mecánica y enterró el cuerpo en un descampado cercano. Los restos del niño fueron encontrados dos días después.

En un primer momento, la mujer acusó del crimen a un hombre al que señaló como el padre del menor y brindó detalles sobre cómo, según su versión, había ocurrido el hecho. El acusado fue detenido, pero aseguró que no conocía a Ayala y afirmó que ese día había permanecido junto a su madre en una localidad vecina. Vecinos de la zona también declararon que la mujer "golpeaba y maltrataba constantemente" a sus hijos y que "no se controlaba con las agresiones".

Tras la investigación, Ayala fue detenida y posteriormente juzgada en un juicio oral, donde fue declarada culpable del homicidio agravado por el vínculo. La condena fue confirmada por el Tribunal de Casación bonaerense y más tarde la Suprema Corte de Justicia de la provincia rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa.

Finalmente, la defensa acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un nuevo planteo para revertir la sentencia, pero el máximo tribunal lo declaró inadmisible, dejando firme la condena a prisión perpetua.