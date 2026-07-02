El representante de Enzo Fernández aclaró su futuro: "Estamos viendo opciones para..."

Javier Pastore lo confirmó: Enzo Fernández busca una salida del Chelsea en este mercado de pases.

El representante del mediocampista habló en Miami en el marco de un acto organizado por la AFA y fue claro sobre la situación de su representado: "Estamos viendo posibilidades para salir del Chelsea, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club."

Pastore también fue consultado sobre la posibilidad de que el argentino llegue al Real Madrid, uno de los destinos que más se especuló en las últimas semanas.

"Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a octavos. Él está pensando solo en eso", respondió el ex futbolista.

Luego, no descartó el vínculo con Madrid pero lo puso en perspectiva: "Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá".