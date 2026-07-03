Colapinto finalizó 11° en la única práctica del Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, tuvo un sólido arranque en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 al terminar la práctica libre de este viernes en la undécima colocación.

Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:30,967 y quedó a un segundo y 706 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

La tanda de entrenamiento inició complicada para el piloto argentino ya que durante gran parte de la misma no encontró el ritmo en su Alpine y llegó a estar en el vigésimo lugar cuando faltaban pocos minutos para que el cronómetro llegara a cero. Sin embargo, en uno de sus últimos giros, pudo exprimir al máximo a su monoplaza y registró un gran tiempo para escalar al undécimo puesto.

En tanto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, tuvo un flojo desempeño y quedó vigésimo primero.

La actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña continuará con la clasificación para la carrera sprint, que está programada para las 12:30 de este viernes.