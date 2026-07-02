Fernando Gago volvió a dirigir luego de sufrir un infarto y compartió un crudo relato: "Todavía no caigo..."

Hace dos semanas, Fernando Gago sufrió un infarto tras el encuentro entre la Universidad de Chile y O'Higgins y generó una gran preocupación en el mundo del fútbol.

Finalmente, tras haber atravesado un proceso de recuperación, Pintita volvió a conducir ayer al conjunto trasandino y reveló detalles del lamentable episodio.

"Me levanté ese jueves con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, malestar de haber dormido torcido, de haber dormido mal. Tuve molestias", comenzó

En ese sentido, agregó: "Fui después del partido. Cuando llegué al hospital los estudios daban bien y el último dio mal. Tenía una arteria tapada".

Por otra parte, el entrenador argentino subrayó que nunca imaginó la causa del problema y resaltó lo sencilla que fue la operación a la que tuvo que someterse .

"Nunca supe lo que tenía. Si hubiera sabido de entrada que era algo tan grave, me hubiese estudiado por la mañana. Fue todo muy rápido y sencillo", destacó.

Fernando Gago volvió al banco de suplentes de la U. de Chile tras terminar su recuperación y así explicó en conferencia de prensa su estado de salud. pic.twitter.com/lfT9N3sYVS — SportsCenter (@SC_ESPN) July 2, 2026

Finalmente, Gago concluyó con una declaración movilizante: "Son situaciones de vida a las que estoy un poco acostumbrado. Todavía no caigo de lo que pasó, pero lo más lindo es estar dentro de un campo de juego, eso es lo que voy a tratar de disfrutar. Soy joven y ahora tengo una segunda oportunidad para seguir viviendo".