Fue campeón del mundo con Francia y lanzó un picante pronóstico para el partido ante Paraguay: "Vapuleado y humillado..."

Con Gustavo Alfaro a la cabeza, Paraguay no para de cazar utopías en el Mundial 2026, aunque en los octavos de final le tocará bailar con la más fea: Francia.

En ese marco, y a la espera del duelo que se disputará el sábado en Filadelfia, un ex campeón del mundo con Les Bleus, habló sobre el encuentro y se mostró confiado.

Se trata de Christophe Dugarry, ganador de la Copa del Mundo en 1998, quien habló sobre el gran presente de los dirigidos por Didier Deschamps y, aunque consideró que no es imparable, le tiró muchas flores.

"¿Imparable? No estamos muy lejos de serlo. Se percibe un equipo que disfruta jugando, que lo pasa bien. La conexión entre los jugadores es real. Es maravilloso verlos jugar; transmiten sonrisas y alegría, y ellos también lo reciben. Se nota de una forma increíble cuando ves jugar a este equipo francés", destacó.

En esa línea, reflexionó: "¿Quién puede ofrecernos algo hoy para contrarrestarnos? ¿Qué equipo puede detener a este trío atacante, o incluso a este cuarteto? ¿Qué equipo puede ponernos en aprietos?".

Inmediatamente, el antiguo delantero del elenco galo se animó a pronosticar lo que sucederá el fin de semana y generó revuelo al sostener que la Albirroja sufrirá una tremenda humillación.

"Ni siquiera ellos pueden ponernos en aprietos. Siempre sacan a relucir el argumento del ‘juego trampa' antes de que empiece el partido... y siempre Francia aplasta a todos. ¡Paraguay va a ser vapuleado y humillado!", sentenció en charla con la cadena RMC.

Claro, ese exceso de confianza se sustenta en los números: en solamente cuatro partidos, Francia anotó 13 goles y solamente recibió dos, además de mostrarse temible en ataque. Enfrente, el combinado sudamericano tendrá una difícil, aunque no imposible tarea por delante.