Atento Scaloni: mucho calor y posibilidad de tormenta en el Argentina vs. Cabo Verde
La Selección Argentina afrontará los 16vos del Mundial 2026 en un contexto climático exigente.
La Selección Argentina ultima detalles para el encuentro de mañana frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Más allá de los aspectos estrictamente futbolísticos, hay un tema que inquieta a Lionel Scaloni: el calor que se prevé durante el partido.
El duelo comenzará a las 18 (hora local; 19 de Argentina), un horario que, según el pronóstico, estará marcado por el calor y la humedad.
Para el inicio del encuentro se esperan alrededor de 31 grados, con una humedad cercana al 67%, intervalos de nubes y sol y una probabilidad de precipitaciones del 55%, por lo que no se descarta una tormenta durante la tarde.
La preocupación no pasa únicamente por la temperatura. La combinación de calor y humedad suele incrementar el desgaste físico y obliga a administrar la intensidad del juego, especialmente en un partido de eliminación directa en el que no hay margen de error.