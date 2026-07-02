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Atento Scaloni: mucho calor y posibilidad de tormenta en el Argentina vs. Cabo Verde

La Selección Argentina afrontará los 16vos del Mundial 2026 en un contexto climático exigente.

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 La Selección Argentina ultima detalles para el encuentro de mañana frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de los aspectos estrictamente futbolísticos, hay un tema que inquieta a Lionel Scaloni: el calor que se prevé durante el partido.

El duelo comenzará a las 18 (hora local; 19 de Argentina), un horario que, según el pronóstico, estará marcado por el calor y la humedad. 

Para el inicio del encuentro se esperan alrededor de 31 grados, con una humedad cercana al 67%, intervalos de nubes y sol y una probabilidad de precipitaciones del 55%, por lo que no se descarta una tormenta durante la tarde.

La preocupación no pasa únicamente por la temperatura. La combinación de calor y humedad suele incrementar el desgaste físico y obliga a administrar la intensidad del juego, especialmente en un partido de eliminación directa en el que no hay margen de error.

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