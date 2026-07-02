Lionel Scaloni cumplirá 100 partidos en la Selección Argentina, pero no llegará al récord en el Mundial 2026

Mañana por la tarde, la Selección Argentina no jugará un partido más por varias razones. En principio, porque ante Cabo Verde buscará seguir con vida y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, pero también porque Lionel Scaloni dirigirá su partido 100 en la Albiceleste.

Con miras a lo que promete ser una jornada especial, el DT santafesino se afianzará un poco más en el segundo puesto de la clasificación que tiene a los entrenadores con más presencias en el combinado nacional, aunque todavía tendrá un largo camino por recorrer hacia la cima.

Es que, más allá de que mañana los jugadores le regalen una victoria y hasta se dé la posibilidad de jugar nuevamente la final de la Copa del Mundo, el estratega no podrá alcanzar al mítico Guillermo Stábile, que ostenta 124 compromisos al frente del seleccionado.

Más allá de esa mención, aquel camino que el oriundo de Pujato comenzó a desandar el 8 de septiembre de 2018 pasó del blanco y negro a convertirse en una era dorada, con un bicampeonato en la Copa América, la obtención de la Finalissima en 2022 y el logro mayor: la tercera estrella en Qatar 2022.

Los números son categóricos: además de firmar un invicto de 36 cotejos, el mayor de todos los tiempos para la Selección Argentina, el director técnico de 48 años cosechó 72 triunfos, 18 empates y solamente nueve caídas.

Nunca hay que olvidar que, después de unos primeros meses en los que se lo miraba de reojo, Scaloni bancó los chaparrones, construyó una base sólida, le dio una identidad y le devolvió la grandeza a la Albiceleste. Además, en la AFA ya se habla de una eventual renovación hasta 2031 . ¿Habrá más kilómetros por recorrer?

Scaloni alcanzará el centenar: los entrenadores con más partidos en la Selección Argentina