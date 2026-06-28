La reflexión de Lionel Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Jordania por el Mundial 2026: "Ahora se viene lo bueno"

Lionel Scaloni aseguró que "ahora se viene lo bueno" en los 16avos del Mundial 2026, tras la victoria de la Selección Argentina frente a Jordania por 3 a 1, por la última fecha del Grupo J.

"Han hecho un buen partido más allá de que no venían jugando algunos y estoy contento porque les dimos minutos", reveló Scaloni, tras lo cual resaltó la noche de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez por los goles.

Luego de un nuevo triunfo argentino en la Copa del Mundo, con el que consiguió su primera fase de grupos con puntaje perfecto en un Mundial, el entrenador Lionel Scaloni mantuvo la tranquilidad y le dio importancia a los partidos venideros.

"Ahora se viene lo bueno", aclaró el entrenador de 48 años, que valoró que los futbolistas que venían acumulando pocos minutos pudieron sumar un partido como titulares en el Mundial.

"AHORA SE VIENE LO BUENO"



%uD83E%uDDE0 La palabra de Scaloni luego del 3-1 ante Jordania, para seguir ILUSIONANDO a todo el pueblo argentino con La Cuarta



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Sobre los habituales suplentes que hoy tuvieron una gran oportunidad, el DT afirmó que "se lo merecen" y destacó que "han hecho un buen partido", a pesar de que no venían jugando con asiduidad.

Tras afirmar que quedó "contento" luego del triunfo, el entrenador valoró que es "importante" para ellos que puedan sumar continuidad y mostrarse a la par del resto del grupo, de cara al inicio de las instancias eliminatorias.

En un partido en el que ubicó al mediocampista Exequiel Palacios como marcador por la punta derecha, el pujatense remarcó que el jugador surgido de River "dio una mano con lo que se necesitaba", valoró que puede ser una solución ante "un eventual problema que podamos tener en ese puesto" y afirmó que no quería arriesgar a los habituales titulares en el puesto, Nahuel Molina Lucero y Gonzalo Montiel, al tratarse de una "posición difícil".

Por último, Lionel Scaloni destacó el partido del mediocampista Giovani Lo Celso, que no había podido estar en el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, mientras que también se mostró alegre por el gol del atacante Lautaro Martínez, de penal, que pudo cortar una racha de ocho partidos sin convertir en una Copa del Mundo.