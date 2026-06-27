Así es el equipo que plantea Scaloni en la Selección Argentina para enfrentar a Jordania por el Mundial 2026

Lionel Scaloni aprovechará para darle rodaje a varios de los que tuvieron pocos minutos o ni siquiera llegaron a debutar cuando la Selección Argentina enfrente a Jordania, a partir de las 23 en el Dallas Stadium, por el Grupo J del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Emiliano Martínez le insistió a Scaloni y estará desde el inicio a pesar de las ganas del DT de darle la chance a Juan Musso. Gonzalo Montiel ingresará en lugar de Nahuel Molina Lucero, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez, Marcos Senesi por Cristian Romero y Nicolás Tagliafico por Facundo Medina.

Leandro Paredes reemplazará a Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios a Enzo Fernández, Giovani Lo Celso por Rodrigo De Paul y Giuliano Simeone por Thiago Almada y arriba a Nicolás Paz por Lionel Messi y Julián Álvarez por Lautaro Martínez.

La probable formación de la Selección Argentina ante Jordania por el Mundial 2026

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Nico Paz o Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cuándo juega Argentina ante Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por un lugar en los octavos de final de Mundial 2026 será el próximo viernes 3 a las 19hs.