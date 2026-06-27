Para ver a la Selección Argentina: 5 opciones que podés sumar a la picada de esta noche en el Mundial 2026
El menú ideal para alentar a la Scaloneta esta noche de sábado incluye cinco alternativas caseras, rápidas y muy económicas que rinden un montón.
El fanatismo por la Selección Argentina une a todo el país en un ritual sagrado que se replica en cada hogar. La Scaloneta sale a la cancha este sábado 27 de junio por la noche y la expectativa es total.
Y para quienes tengan en mente un encuentro con comida de por medio, para acompañar los noventa minutos de puro sufrimiento y pasión, el menú no puede quedar librado al azar bajo ningún punto de vista.
El partido frente a Jordania comenzará a las 23 en el imponente AT&T Stadium, de Dallas. Una excelente picada casera se transforma en la verdadera protagonista de la mesa familiar, ideal para picar sin descuidar el televisor ni un segundo. Para abastecer a un grupo de 4 personas, las opciones para sumar son fáciles y prácticas.
1. Chips de queso crujientes
Esta alternativa súper rápida aporta una textura crocante imbatible a la tabla y se cocina en apenas un par de minutos.
Ingredientes
4 cucharadas soperas colmadas de queso rallado (sardo, provolone o reggianito).
Paso a paso
Colocar una sartén antiadherente a calentar a fuego bajo. Cuando esté bien caliente, agregar una cucharada de queso rallado y, con ayuda de una espátula, dar forma a los bordes.
Cuando haya comenzado a derretirse y dorar los bordes, con la espátula y mucho cuidado, darla vuelta y terminar de dorar del otro lado. Ojo, que se hace rápido.
Repetir la operación, sin limpiar la sartén entre laja y laja. Disfrutar así como snack, para dipear, acompañar o condimentar como gustes.
2. Bastones y cuadrados de polenta
Una excelente entrada vegetariana económica y llenadora que se puede combinar con embutidos, quesos o vegetales.
Ingredientes
1 taza tamaño té de harina de maíz.
2 tazas de caldo de verduras.
Trocitos de mozzarella, mantecoso y abundante queso rallado.
Montoncitos de queso untable saborizado.
1 chorro de aceite para la fuente rectangular.
Cubitos de jamón cocido, crudo, lomito ahumado y aceitunas verdes enteras rellenas (opcional).
Olivas negras en ruedas, cherry al medio o en rodajitas, cebollitas en vinagre y hojas de albahaca (opcional).
Paso a paso
Hacer una polenta bien espesa con 1 taza de harina de maíz por 2 de caldo de verduras casero o de cubito. Revolver bien con cuchara de madera para que no se hagan grumos.
Poner un chorro de aceite en una fuente rectangular o cuadrada, volcar la polenta cuidando que no tenga una altura mayor a 3 centímetros y emparejar bien. Colocar arriba trocitos de mozzarella, mantecoso, abundante queso rallado y montoncitos de untable saborizado.
Llevar a horno precalentado máximo hasta dorar por aproximadamente 10 minutos para que quede compacto y durito. Apagar el horno y dejar dentro con la puerta abierta hasta que enfríe.
Desmoldar y cortar en bastones gruesos de 3 a 5 centímetros. Se puede comer solo, con un tomate o con ensalada.
Para armar la entrada de la picada, cortar cuadrados de 3x3 que puedan comerse de un solo bocado.
Poner arriba cubitos de jamón cocido, crudo, lomito ahumado, aceitunas verdes enteras rellenas, olivas negras en ruedas, cherry al medio, cebollitas en vinagre u hojas de albahaca.
3. Mini albóndigas con salsa criolla
Estas albóndigas pequeñas y jugosas son una alternativa simple para sumar carne a la mesa sin recurrir a platos pesados.
Ingredientes
500 gramos de carne picada vacuna.
1 huevo y 1/2 taza de pan rallado.
2 dientes de ajo picados, 1 cucharada de perejil picado, sal y pimienta al gusto.
Aceite para dorar.
1 tomate perita, 1/4 de cebolla y 1/4 de morrón rojo.
Vinagre, aceite y sal para la salsa criolla.
En un bol, mezclar la carne picada, huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta al gusto.
Formar albóndigas del tamaño de una nuez.
Dorarlas en una sartén con aceite caliente hasta que estén cocidas y bien doradas.
Para la salsa criolla, picar finamente el tomate, la cebolla y el morrón. Mezclar con un chorrito de vinagre, aceite y sal.
Servir las albóndigas tibias con una cucharadita de salsa criolla encima o al lado.
4. Bruschettas con provoleta y tomate seco
Una combinación irresistible que evoca de manera directa el sabor clásico de la provoleta a la parrilla sobre un pan bien crujiente.
Ingredientes
1 baguette o pan de campo.
200 gramos de provoleta en fetas o en bloque.
6 tomates secos hidratados.
Aceite de oliva, orégano seco o fresco, sal y pimienta al gusto.
Paso a paso
Cortar el pan en rodajas y tostar ligeramente de ambos lados.
Colocar encima un trozo de provoleta.
Agregar tiras de tomate seco hidratado.
Espolvorear con orégano, sal y pimienta al gusto.
Llevar a horno fuerte o grill hasta que el queso se derrita y burbujee.
Servir caliente.
5. Pinchos caprese con jamón crudo
Una fusión moderna y vistosa que aporta frescura, color y un marcado acento mediterráneo a la presentación general.
Ingredientes
200 gramos de tomates cherry.
200 gramos de queso mozzarella en bolitas o en cubos.
100 gramos de jamón crudo en fetas finas y hojas de albahaca fresca.
Palillos de brochette pequeños.
Reducción de aceto balsámico (opcional).
Paso a paso
En cada palillo insertar medio tomate cherry, una hoja de albahaca, un cubo de mozzarella y una tira de jamón crudo doblada.
Repetir hasta terminar los ingredientes.
Servir fríos, con un hilo de reducción de aceto por encima si se desea.
Consejos y variantes para lucirte
Para asegurar el éxito de esta picada tradicional, es fundamental vigilar de cerca los chips de queso, ya que se queman en pocos segundos.
Los bastones de polenta ganan muchísima firmeza si los cocinás con tiempo y los dejás enfriar bien antes de cortarlos.
Podés reemplazar el jamón crudo por jamón cocido para abaratar costos sin perder el toque salado que equilibra los quesos blandos.