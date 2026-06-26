La Selección Argentina tuvo su última práctica antes del duelo con Jordania por el Mundial 2026: el once que piensa Scaloni

Este viernes, la Selección Argentina tuvo el último entrenamiento antes del partido correspondiente a la última fecha del Grupo J que mañana disputará ante Jordania por el Mundial 2026.

A excepción de Cristian Romero, que terminó con molestias el duelo con Austria, el DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, pudo contar con todos los jugadores del plantel en Kansas City.

Teniendo en cuenta que el combinado nacional ya tiene su boleto para los 16avos de final de la Copa del Mundo, el entrenador santafesino tiene en mente parar un once alternativo, aunque todavía mantiene algunas dudas.

LINDA CLIMA EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: Messi bromeando con Rodri De Paul y Paredes. ¡Hasta quedó en el medio de Lea y Licha!



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Con Dibu Martínez en el arco, la defensa estaría compuesta por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, mientras que en el mediocampo, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giuliano Simeone tienen grandes chances de salir desde el arranque.

Una de las incógnitas del estratega es si le dará la titularidad a Giovani Lo Celso o se decantará por Valentín Barco para completar la línea media.

BAJALA TRANQUI, LEO: la calidad de Messi en el entrenamiento previo al partido vs. Jordania.



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Además, Julián Álvarez reemplazará a Lautaro Martínez y aún no hay certezas sobre su acompañante. En ese sentido, Lionel Messi tiene ganas de estar pero, en pos de darle algo de descanso, el director técnico analiza la chance de que Nico Paz integre el frente de ataque.

Cabe destacar que hoy a las 20:45 Scaloni hablará en conferencia de prensa y, más tarde, la delegación viajará a Dallas, donde mañana chocará frente al seleccionado africano desde las 23:00.