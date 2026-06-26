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MUNDIAL 2026

El emotivo motivo por el que Rodrigo De Paul come caramelos antes de cada partido con la Selección argentina

La madre del mediocampista reveló el origen de un ritual que acompaña al campeón del mundo desde su infancia. Detrás de ese gesto hay una historia de sacrificio, amor familiar y el recuerdo de su abuelo.

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Rodrigo De Paul tiene un ritual que llama la atención de los hinchas desde hace años: antes de cada partido con la Selección argentina come caramelos masticables. Aunque muchos creían que se trataba de una simple costumbre o una superstición, su madre reveló que detrás de ese gesto hay una emotiva historia familiar que lo acompaña desde la infancia.

La encargada de contar el verdadero origen del ritual fue Mónica Ferrarotti, madre del mediocampista, quien recordó el vínculo que De Paul tenía con su abuelo Osvaldo, una figura clave en sus primeros pasos como futbolista.

La historia detrás de los caramelos de Rodrigo De Paul

Según contó Mónica, cuando Rodrigo comenzaba a entrenarse en Racing, su abuelo lo acompañaba a las prácticas y le daba unas monedas para que pudiera comprarse caramelos masticables.

Sin embargo, el futbolista desconocía un detalle que descubriría años más tarde: ese dinero era el que Osvaldo necesitaba para pagar su regreso a casa.

"Mi papá le daba unas monedas para que se compre caramelos cuando se iba a entrenar. Lo que Rodrigo no sabía es que eran las monedas del viaje. Mi papá se volvía caminando", recordó su madre.

A partir de esa historia, los caramelos dejaron de ser una simple golosina para convertirse en un homenaje permanente a quien hizo un enorme sacrificio para acompañarlo en su sueño de ser futbolista.

Un homenaje que sigue vivo en cada partido de la Selección

Osvaldo falleció en 2009 y no llegó a ver a su nieto debutar en Primera División ni vestir la camiseta de la Selección argentina. Sin embargo, su recuerdo sigue presente cada vez que De Paul sale a la cancha.

"Lamentablemente, su abuelo no lo pudo ver debutar en Primera, ni tampoco verlo en la Selección, pero seguro que desde donde esté lo ve", expresó Mónica.

La historia volvió a emocionar a los hinchas en pleno Mundial 2026, al revelar el profundo significado de un gesto que durante años pasó desapercibido y que hoy representa el agradecimiento del mediocampista hacia una de las personas más importantes de su vida.

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