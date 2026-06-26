La Selección argentina disfrutó de otro asado en pleno Mundial 2026: las imágenes

La Selección argentina volvió a mostrar el gran clima que se vive puertas adentro durante el Mundial 2026. Con la clasificación a los 16avos de final y el liderazgo del Grupo J ya asegurados, el plantel disfrutó de otro asado en Kansas City antes del último partido de la fase de grupos ante Jordania.

Las imágenes del encuentro fueron compartidas por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien publicó parte de la intimidad del grupo en Estados Unidos. En los videos se pudo ver a futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y colaboradores compartiendo una noche de comida, música y charlas en un ambiente relajado.

El encargado de ponerle música al encuentro fue Lautaro Martínez, quien eligió el tema "Para la gilada", de Meta Guacha, Callejero Fino y BM, para acompañar uno de los videos del plantel.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez también mostró parte del detrás de escena en sus redes sociales, con bromas junto a los cocineros y nutricionistas que acompañan a la delegación durante la Copa del Mundo.

El gran presente de la Selección argentina en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este momento de distensión después de un comienzo ideal en el torneo. En sus dos primeras presentaciones derrotó 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurar anticipadamente la clasificación y el primer puesto del Grupo J.

Ahora, la Albiceleste cerrará su participación en la fase de grupos este sábado, desde las 23, cuando enfrente a Jordania en Dallas. Con el objetivo cumplido, no se descarta que Scaloni realice una importante rotación para administrar las cargas físicas antes del inicio de la fase eliminatoria.

Más allá del resultado ante Jordania, la Selección ya tiene asegurado su lugar en los 16avos de final, instancia que disputará el próximo viernes 3 de julio en Miami frente al segundo del Grupo H.