Los primeros cuatro cruces confirmados de los 16avos de final del Mundial 2026

Con cuatro encuentros ya establecidos y una docena más en proceso de definición, los 16avos de final del Mundial 2026 empiezan a dibujarse a medida que avanza la fase de grupos del torneo más grande de la historia. La ampliación a 48 selecciones incorporó esta nueva ronda eliminatoria, que se alimenta del cierre progresivo de cada llave grupal.

Los primeros enfrentamientos ya tienen fecha, hora y rival definidos:

Sudáfrica vs. Canadá - domingo 28 de junio, 16:00

- domingo 28 de junio, 16:00 Brasil vs. Japón - lunes 29 de junio, 14:00

- lunes 29 de junio, 14:00 Países Bajos vs. Marruecos - lunes 29 de junio, 22:00

- lunes 29 de junio, 22:00 Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - miércoles 1 de julio, 21:00

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Los cruces proyectados

A la espera del cierre de varios grupos, otros doce enfrentamientos ya se perfilan: Alemania vs. Paraguay, Francia vs. Suecia, Portugal vs. Ghana, España vs. Austria, Egipto vs. República de Corea, Costa de Marfil vs. Noruega, México vs. Escocia, Inglaterra vs. Ecuador, Australia vs. Irán, Suiza vs. Argelia y Colombia vs. Croacia.

El camino de Argentina

La Selección Argentina cerró la fase de grupos como líder del Grupo J y ya conoce su ventana: jugará sus 16avos el viernes 3 de julio a las 19, en el Hard Rock Stadium de Miami, ante el segundo clasificado del Grupo H, que aún no terminó de disputarse. El equipo de Lionel Scaloni espera rival, pero ya tiene estadio, ciudad y horario.

El cuadro completo terminará de cerrarse cuando concluyan los partidos pendientes de la fase de grupos.