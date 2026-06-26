Turquía se despidió del Mundial 2026 con un triunfazo ante Estados Unidos

Turquía derrotó 3 a 2 a Estados Unidos con un gol agónico y se despidió del Mundial. Los dirigidos por Mauricio Pochettino, que clasificaron a la siguiente fase en la jornada anterior, quedaron como líderes del Grupo D.

El encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles tuvo un vértigo digno de dos equipos que jugaban sin presión, dado que el combinado estadounidense había conseguido su pasaje a la próxima ronda tras ganar sus dos primeros compromisos.

Turquía se despide de la #CopaMundialFIFA con una victoria. %uD83D%uDC4F — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) June 26, 2026

En tanto, el elenco europeo quería despedirse del certamen de la mejor forma y fue así como antes de los 10 minutos de juego ya igualaban 1 a 1 con goles de Auston Trusty para los norteamericanos y Arda Güler para Turquía, que logró adelantarse en el marcador antes de que culminara la primera etapa gracias al tanto del delantero Baris Yilmaz.

En el inicio del complemento, los conducidos por Pochettino lograron empardar con un tanto de Sebastian Berhalter. A partir del empate, ambos tuvieron varias situaciones para ganar el cotejo, pero recién en el minuto 98 Turquía dio el batacazo con un gol agónico de Kaan Ayhan, quién apareció por el segundo palo y empujó la pelota a la red para sentenciar el triunfo de los europeos.

Estados Unidos se clasificó a la siguiente fase como líder del Grupo D y se medirán ante Bosnia Herzegovina.