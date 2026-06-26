Paraguay empató con Australia y deberá esperar otros resultados para clasificar a la siguiente ronda del Mundial

Paraguay igualó 0 a 0 contra Australia por la tercera fecha del Grupo D y quedó muy cerca de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el combinado australiano selló su pase a la próxima ronda.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro pudieron aguantar los ataques del equipo oceánico y sumaron un punto clave para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

Paraguay y Australia, a mano. %uD83E%uDD1D#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA %uD83C%uDFC6 (@fifaworldcup_es) June 26, 2026

En tanto, con este empate sin goles los dirigidos por Tony Popovic quedaron como escoltas de Estados Unidos, que había sellado su clasificación en la jornada anterior, gracias a la diferencia de gol a favor y disputarán los 16avos de final de la competición.

Por último, la "Albirroja" quedó en la tercera colocación del grupo y tendrá que esperar una serie de resultados de otras zonas para confirmar su clasificación a la siguiente fase del Mundial.