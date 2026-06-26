Paraguay empató con Australia y deberá esperar otros resultados para clasificar a la siguiente ronda del Mundial
La Albirroja tendrá que esperar los resultados de otros grupos para saber si mete a los 16avos como una de las mejores terceras. En tanto, los oceánicos avanzaron a la próxima fase de la Copa del Mundo.
Paraguay igualó 0 a 0 contra Australia por la tercera fecha del Grupo D y quedó muy cerca de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el combinado australiano selló su pase a la próxima ronda.
Los dirigidos por Gustavo Alfaro pudieron aguantar los ataques del equipo oceánico y sumaron un punto clave para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.
En tanto, con este empate sin goles los dirigidos por Tony Popovic quedaron como escoltas de Estados Unidos, que había sellado su clasificación en la jornada anterior, gracias a la diferencia de gol a favor y disputarán los 16avos de final de la competición.
Por último, la "Albirroja" quedó en la tercera colocación del grupo y tendrá que esperar una serie de resultados de otras zonas para confirmar su clasificación a la siguiente fase del Mundial.