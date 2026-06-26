Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

GRUPO D

Paraguay empató con Australia y deberá esperar otros resultados para clasificar a la siguiente ronda del Mundial

La Albirroja tendrá que esperar los resultados de otros grupos para saber si mete a los 16avos como una de las mejores terceras. En tanto, los oceánicos avanzaron a la próxima fase de la Copa del Mundo.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Paraguay igualó 0 a 0 contra Australia por la tercera fecha del Grupo D y quedó muy cerca de clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026. Con este resultado, el combinado australiano selló su pase a la próxima ronda.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro pudieron aguantar los ataques del equipo oceánico y sumaron un punto clave para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente ronda. 

En tanto, con este empate sin goles los dirigidos por Tony Popovic quedaron como escoltas de Estados Unidos, que había sellado su clasificación en la jornada anterior, gracias a la diferencia de gol a favor y disputarán los 16avos de final de la competición.

Por último, la "Albirroja" quedó en la tercera colocación del grupo y tendrá que esperar una serie de resultados de otras zonas para confirmar su clasificación a la siguiente fase del Mundial.

Esta nota habla de:
1
La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."
POR LA RED

La familia de Cinzia de "Gran Hermano" publicó un conmovedor comunicado tras los terremotos en Venezuela: "Para salir adelante..."

2
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

3
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

4
Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena
FARÁNDULA

Vuelve a Telefe la telenovela brasileña más vista en Argentina: cuándo se estrena

5
El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."
FARÁNDULA

El Turco García rompió el silencio sobre su relación con Mariela Prieto: "Es una falta de respeto..."

Últimas noticias de Mundial 2026