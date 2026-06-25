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GRUPO E

Costa de Marfil venció a Curazao y pasó de ronda en el Mundial 2026

Costa de Marfíl se impuso por 2-0 a Curazao en Filadelfia, en el cierre del Grupo E del Mundial 2026.

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Costa de Marfil logró la clasificación: se impuso por 2 a 0 a Curazao, en Filadelfia, por la última fecha del Grupo E del Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026

Los africanos quedaron como escoltas de Alemania y lograron superar la instancia de fase de grupos por primera vez en la historia. Su rival en dieciseisavos de final será Francia o Noruega.

Nicolas Pépé convirtió un doblete para el histórico triunfo del conjunto marfileño.

LOS GOLES DE COSTA DE MARFIL VS. CURAZAO

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